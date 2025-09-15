El ciclo conducido por Pedro Rosemblat en Gelatina encendió una fuerte polémica y generó rechazo en sectores feministas, a partir de la entrevista a Gustavo Cordera.

El músico, que fue condenado socialmente en 2016 por sus declaraciones misóginas, aseguró en la entrevista con Rosemblat que "se sintió muy solo cuando lo condenaron".

Este lunes, en su stream, el conductor de Gelatina defendió la decisión de entrevistarlo y dijo: "Sabíamos que iba a generar repudios, no es que no la vimos venir".

Además,, remarcó que su posición no es la de censurar ni silenciar. "Decirle que no tambié era un problema. "Anular algunas palabras discursos está alejado de la búsqueda que tenemos nosotros".