Luego de 10 años vuelve Tan Biónica. Pero muchos dirán ¿su vuelta no fue en marzo? Todo parecía que sí y que sería la definitiva. De hecho su nombre así lo vaticinaba: "La Última Noche Mágica Tour".

Por eso este nuevo anuncio tomó por sorpresa a todos los fanáticos quienes están enloquecidos tras el anuncio de su quinto álbum de estudio, llamado ‘El Regreso’.

Después de 10 años, finalmente Tan Biónica decidió sacar un nuevo disco, compuesto por 10 canciones entre las que se distinguen 3 colaboraciones, una con Airbag, otra con Andrés Calamaro y hasta con Nicki Nicole.

El gran anuncio fue realizado con un genial video junto al actor Federico D`Elía, que hizo de psicólogo en una sesión donde los integrantes de la banda formaron parte para intentar sacar un nuevo disco.