Memes y reacciones
Los videos que explotaron en las redes: el picantísimo gesto de Lali contra Karina, visto desde diferentes ángulos
La popular cantante brindó un multitudinario concierto en Vélez. Reemplazó la clásica mueca de Javier Milei en el tema «Fanático» por un guiño sobre el escándalo del 3% que involucra a la hermana del presidente.
Lali Espósito volvió a brillar en el Estadio José Amalfitani con un show imponente, y tal como ocurrió en sus anteriores presentaciones con burlas dirigidas al presidente Javier Miei, volvió a hacerlo durante la interpretación del tema “Fanático”.
En esta ocasión, Lali dejó de lado la típica mueca del presidente y lanzó un gesto claramente vinculado a las presuntas coimas que involucran a Karina Milei.
Lali levantó sus dedos marcando el número tres, en referencia al 3% que la secretaria de la Presidencia habría pedido en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y ese momento se viralizó con diferentes capturas que hicieron explotar las redes sociales:
- Memes y reacciones: