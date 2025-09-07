Lali Espósito volvió a brillar en el Estadio José Amalfitani con un show imponente, y tal como ocurrió en sus anteriores presentaciones con burlas dirigidas al presidente Javier Miei, volvió a hacerlo durante la interpretación del tema “Fanático”.

En esta ocasión, Lali dejó de lado la típica mueca del presidente y lanzó un gesto claramente vinculado a las presuntas coimas que involucran a Karina Milei

Lali levantó sus dedos marcando el número tres, en referencia al 3% que la secretaria de la Presidencia habría pedido en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y ese momento se viralizó con diferentes capturas que hicieron explotar las redes sociales:

  • Memes y reacciones: 
