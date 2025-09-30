Hay que dejar de robar con Soda Stereo por 2 años, podría ser tranquilamente el título de este artículo, aunque las redes sociales ya se encargaron de hacer todo el trabajo sucio.

La gente estalló en internet donde surgieron todo tipo de memes y reacciones por este raro show vendido como un recital de Soda Stereo, en el estadio Movistar Arena, aunque todos sabemos que eso es imposible.

Según dieron a conocer, recrearán la figura de Gustavo Cerati en el escenario a través de lo que se conoce como un holograma, y en cuanto al sonido, rescataron material de las guitarras y voces de Gustavo durante las últimas giras de la banda para que acompañe a los dos músicos con vida del grupo.

La banda anunció su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 21 de marzo del 2026. Allí, de un modo o de otro, se podrán ver a Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario. Por eso la gente estalló en las redes con todo tipo de reacciones.