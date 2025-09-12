Lionel Richie tocó para un Movistar Arena completamente colmado en lo que fue su segunda visita a la Argentina luego de su primera llegada por el año 2016.

El artista icónico de los años 80, que incluso inspiró el nombre del mismísimo Messi, brindó un show impresionante cargado de todos sus clásicos que atraviesan todas las épocas y generaciones.

Pero en un momento el show se dio un episodio muy lindo, cuando el norteamericano fue coreado por el público argentino como es de costumbre, con el típico: "Olé, olé, Lionel, Lionel".

Esto sorprendió al músico que se detuvo a escuchar y automáticamente expresó: "Esperen un minuto. Esa canción no es mía". Claro que el público comenzó a reír, y pero el músico siguió: "La gente se fue del camino con su propio hit".

Acto seguido este verdadero genio de la música mundial tuvo una genial idea y decidió hacer el hit de la gente juntos en el escenario, para esta canción que bien podría llamarse Buenos Aires: "Hagámosla juntos", aseguró y empezó a cantar con toda la banda.