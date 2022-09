Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández era el cantante, bajista y líder de Los Enanitos Verdes, una de las bandas emblemáticas del rock argentino que trascendió a latinoamérica. Estaba internado desde finales de agosto, en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza.

El artista había ingresado días atrás por un dolor abdominal, que lo obligó a una internación.

Minutos después de que se conociera la información, su hijo Javier aseguró: “Por más que estoy muy triste, yo tengo 30 y estos 30 años que pude pasar con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días”.

Al ser consultado por las últimas horas de su padre, Javier dijo: “Después de la operación tuvo momentos no tan buenos. Hoy estaba mejor, pero la verdad es que la situación era critica. La verdad es que no era muy bueno el panorama. Quiero que lo recuerden no solo como él compositor, el cantante, el artista que era sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”.