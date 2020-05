El creador de 'Superstition' cumple 70 años y la gente lo recuerda en las redes sociales, con muchos momento bisagra, o simplemente llamativos de su carrera.

Videos, fotos, y recuerdos de un artista que traspasó varias generaciones hasta el día de hoy, cuando celebra su 70 aniversario.

Quién no ha escuchado, aunque sea de rebote, temazos como 'I just called to say i love you', o 'Superstition', 'Sir Duke', 'Higher Ground', 'For Once in My Life', 'Isn't She Lovely', y tantas otras más.

Por eso el cariño de la gente se hace notar con su nombre en este día.

"Hoy cumple 70 años el legendario Stevie Wonder. Tal vez lo recuerden por canciones épicas como:"

“Felicitaciones a STEVIE WONDER por sus 70 años. Recuerden que antes de Prince, estuvo Stevie. A pesar de su hándicap, luchó duro por su emancipación creativa y vivió décadas de extraordinaria productividad, cuando cedía abundantes temas a otros artistas https://t.co/czBihe5a6x”— Diego A. Manrique on Twitter Link Diego A. Manrique on Twitter

“@MsPackyetti #RacismEnded When Stevie Wonder and Paul McCartney sang "Ebony & Ivory" together.”— miss failla on Twitter Link miss failla on Twitter

