David Lebón no pudo evitar romper en llanto durante la presentación de su libro, cuando esta joven se acercó y le dijo unas palabras muy sentidas.

Ocurrió en el marco de la presentación de "La magia de estar aquí", un libro de memorias escrito en colaboración con el periodista Marcelo Fernández Bitar, en el que Lebón repasa con honestidad y una mirada reflexiva su itinerario personal y artístico.

Durante la ceremonia de presentación donde el artista se disponía a firmar varios ejemplares, esta adolescente se acercó y la relató al artista lo importante que fue su música para su vida y cómo la ayudó a superarse.

"Muchas gracias por tu música porque me cambió mucho y me ayudó mucho en momentos malos que tuve y fue un gran cambio para mí. Cuando estoy triste siempre escucho tus canciones", le dijo la joven a un Lebón que no podía contener las lágrimas claramente.

A todo eso, el ex Serú y Sui Géneris le respondió: "¿Vos no serás mi hija?", para luego unirse en un abrazo que quedó registrado por las cámaras y que se hizo viral.