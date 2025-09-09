Lali Espósito volvió a darle a Javier Milei de su propia medicina.

La cantante que fue hostigada, maltratada y denostada por el presidente ahora parece ver su venganza, y más aún después de la paliza electoral en las elecciones bonaerenses.

Casi en simultáneo a los comicios, Lali sacó a la luz una nueva canción titulada "Payaso", cuyo título cae como anillo al dedo para el mandatario argentino. Aunque la letra no deja lugar a dudas.

"Me estás vendiendo humo y se puede ver. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar", expresa la letra en una parte.

Luego de la salida de la canción, Lali fue interceptada por las cámaras de televisión que le consultaron por este tema. Particularmente el panelista de LAM, Pepe Ochoa, le consultó si payaso fue dedicada al presidente y Lali respondió: "A todos los payasos que están ahí".

Cuando Latorre le repreguntó por Milei, la cantante no dudó: "Son todos unos payasos totales. Por supuesto que él y toda esa gente son unos payasos. Son un chiste".

El último recital de la artista en Vélez fue una tremenda locura. Tras conocer los resultados electorales que tuvieron una aplastante derrota de los libertarios, toda la gente estalló con el canto "el que nos salta votó a Milei".

Asimismo, Lali anunció un nuevo recital en el mismísimo José Amalfitani para diciembre de este año.