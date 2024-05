No fue la noche de los Premios Gardel, más bien, fue la noche de Lali Espósito. La cantante argentina ganó tres premios, pero además elevó con arte y belleza reclamos de gran parte de la sociedad postergada.

Durante su discurso tras uno de sus galardones, Lali le dedicó unos momentos a “Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía; víctimas del lesbicidio de Barracas”.

La artista expresó: “Es verdad que la palabra lesbicidio no está en el no sé qué de la Real Academia Española, pero está en la calle, está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal”.

Pero, además, Lali plantó bandera (literal) y realizó su presentación hondeando los colores LGTB, en tiempos donde la ultraderecha gobierna el país y avanza con ideas de otros siglos.

Por eso es tendencia y aclamada en las redes sociales, como prácticamente una estandarte en tiempos difíciles.