El cantante de Coldplay se hizo tendencia en las últimas horas, por un suceso ocurrido durante el show de la banda en el estadio de Wembley.

Como siempre, el cantante hizo subir a dos personas del público, en este caso dos mujeres, pero cuando les preguntó de dónde venían ellas afirmaron ser israelíes.

En ese momento se escuchó un murmullo generalizado en todo el estadio y varios abucheos, claramente, a raíz del brutal genocidio que Israel viene llevando en Palestina ante los ojos del mundo.

Así el músico intentó “suavizar” la situación pero de todas maneras decidió mandar un mensaje claro a favor de Palestina: “Estoy muy agradecido de que estén aquí como humanos. Los tratamos como seres humanos iguales en la Tierra, sin importar de dónde vengan”.

Luego, expresó: “Aunque quizá sea polémico, también quiero dar la bienvenida a la gente de Palestina”, ante el aplauso de la mayoría de los presentes, y concluyó: "Creo que todos somos igualmente humanos".

Esto generó una gran controversia en las redes sociales aunque en su mayoría la gente apoya los dichos del cantante británico.