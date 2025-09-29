Las declaraciones de Daniel Grinbank sobre Milo J se hicieron virales. Es que quizá muchos no esperaban los halagos del histórico empresario y productor de rock hacia el joven que viene cosechando un éxito tras otro.

El productor estuvo invitado al programa de Andy Kusnetzoff, donde salió el tema de Milo J y expresó: "Escuché el disco que editó esta semana. Tremendo disco".

Además, aseguró: "Tremendo disco, tremendo músico, tremendo compositor" y la mesa se llenó de elogios para el artista quién hizo un tema en colaboración con Mercedes Sosa a través de cintas inéditas de la histórica cantora.