Peteco Carabajal sigue tocando a sus 69 años. Con 50 de trayectoria, el santiagueño este año salió al cruce de las nefastas declaraciones de Roberto Pettinato -dijo que el folclore lo avergüenza-, pero además comparte escenario con las nuevas generaciones de músicos como Milo J y desfila por todos los festivales de música popular del país.

En una reciente entrevista, el santiagueño sorprendió al confesar un encuentro casual con Los Redondos. "Yo había ido al boliche de Fontova y Jacinto (Piedra, con quién tocaba apenas llegado a Buenos Aires) no llegaba. Así que me quedé ahí y tocaban Los Redonditos che…", comenzó su relato y sorprendió a los conductores del stream Doble Bobina.

"La cuestión que uno de la barra me reconoció y me invitó a pasar al camarín. Un cuartito oscuro al fondo, y prendieron un porro. Yo fumé, nunca había fumado, y bueno (risas)".

"Así me quedé ahí, me pegó. Volví a mi casa y agarré la guitarra. Ahí compuse Las manos de mi madre", cerró y ensayó los primeros acordes de su clásica canción. La sorpresa y empatía de los conductores ganó la emoción del momento.

¿Cuándo fue esto? Allá por 1987 seguramente, fecha en que Peteco estrenó Como Pájaros en el aire, que popularizó la gran Mercedes Sosa.

La entrevista completa

La nota en Doble Bobina.