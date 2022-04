Ruben Rada estuvo de invitado a Crossover (de Vorterix), el programa radial que conduce Julio Leiva. Allí, recordó el inolvidable momento que vivió en 1979 en un teatro de Washington junto con los integrantes de Opa, el grupo de rock de uruguayos formado en los Estados Unidos por los hermanos Fatorusso.

Así contó el 'Negro' cómo llegó junto a otros músicos al camarín del líder de The Wailers. “Fuimos a saludarlo, era un teatro de tres mil personas. Para entrar al cuarto, tuvimos que entrar con un cuchillo para cortar el humo. Había una humareda…”, dijo Rada e hizo reír a todos en el estudio.

Y remató: “Marley se me acerca, me mira fijo y me ofrece una cosa. No pude irme para atrás, le di dos pitadas. Nunca supe lo que toqué, fue algo tremendo, pero estuve con Marley”.

El show completo de aquel 1979