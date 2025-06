Nicki Nicole, la artista argentina que se convirtió en mainstream internacional y que no para de cosechar éxitos en todo el mundo, estuvo como invitada a la transmisión especial de OLGA.

El canal de streaming salió en vivo y en directo este lunes desde el Monumento de la Bandera, donde estuvo como invitada la mismísima Nicki Nicole, entre otros artistas que pasarán durante la jornada como Litto Nebbia, Juan Carlos Baglietto, Vilma Palma e Vampiros, Jorge Fandermole, Rubén Goldín, Macaferri & Asociados, Bulldog y Cielo Razzo.

Pero fue particularmente durante la entrevista a la exitosa artista argentina, que la rosarina lanzó una frase que se festejó mucho alrededor del histórico monumento, donde una multitud se acercó para poder saludarla.

Uno de los conductores le preguntó por cómo lleva estar en la cumbre habiendo sido una “chica que daba vueltas por esta ciudad”, y Nicole respondió: “Intento llevarlo como siempre, como un sueño, pero eso no me saca de Rosario y mucho menos de mi bandera ni de lo que me representa”.

Su sentir nacional quedó demostrado en marzo, con el show organizado por Ciro y Los Persas para ayudar a Bahía Blanca, en el que la cantante formó parte junto a otros importantes artistas.