Estelares consiguió su lugar en el universo del rock argentino a fuerza de canciones que quedaron grabadas en el inconsciente colectivo.

Temas como ‘Un día perfecto’, ‘Ella dijo’ -que se convirtió en himno en las canchas- o ‘Melancolía’ quedaron grabados a fuego.

Precisamente con este último como telón de fondo sucedió la anécdota que le contó Manuel Moretti a Lautaro Maislín.

