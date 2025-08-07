Juanes fue el invitado de honor del programa de cumbia por excelencia, Un Poco de Ruido, y realmente la descosió toda.

El cantante colombiano hizo unas versiones increíbles de sus canciones pero con ritmo de cumbia y muchas de ellas estuvieron mejor que las originales.

Juanes demostró su versatilidad artística y cantó increíblemente muchos de los hit que hemos escuchado en la radio, pero con un ritmo muy argento.

Por eso las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto, destacando que el colombiano parece más un cantante de cumbia que de pop latino.