Juanes fue el invitado de honor del programa de cumbia por excelencia, Un Poco de Ruido, y realmente la descosió toda. 

El cantante colombiano hizo unas versiones increíbles de sus canciones pero con ritmo de cumbia y muchas de ellas estuvieron mejor que las originales. 

TENGO, TENGO LA CAMISA NEGRA, TENGO LA CAMISA NEGRA PORQUE CUMBIERA TENGO EL ALMA❤️‍🔥🙌 Gracias @Juanes por honrarnos con tu visita, estamos atónitos con semejante visita. ¿Ustedes esperaban estos cumbiones?🥳#lacamisanegra #comunidadcumbiera #juanes #unpocoderuido #cumbia #colombia

Juanes demostró su versatilidad artística y cantó increíblemente muchos de los hit que hemos escuchado en la radio, pero con un ritmo muy argento

Por eso las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto, destacando que el colombiano parece más un cantante de cumbia que de pop latino.

