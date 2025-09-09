El mes pasado, el icónico cantautor del rock nacional Pity Álvarez anunció su vuelta a través de un video fiel a su estilo, y de a poco se va preparando para su regreso oficial previsto para el mes de diciembre en el estadio de Vélez.

Por este motivo, el artista apareció de sorpresa este lunes por la noche en el bar Bebop Club mientras tocaba la banda Los instrumentales de Charly.

En uno de los videos que circularon en las últimas horas por las redes sociales, se lo puede ver al Pity interpretando "La sal no sala" de Charly García.

"La chica de la esquina se está portando mal, me vende una droga que me gusta y no puedo pagar", se lo escucha cantar como parte del tema del álbum "La hija de la lágrima".