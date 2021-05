"Cuenta la leyenda que el Indio estuvo en los brazos de Evita. Fue cuando el padre del Indio era jefe del Correo", contó el periodista y biógrafo del Indio Marcelo Figueras.

Pero el mismo Figueras fue el encargado de aclarar los tantos: "Circula por las redes el texto de alguien que, imagino que desde la buena voluntad, dice que esta foto muestra a Eva con el Indio Solari de bebé. Esto es inexacto", comienzo diciendo en buenos términos.

"Lo que más me mosquea es que me pone a mí como fuente. Yo dije lo que el Indio me contó más de una vez: que Eva lo tuvo en brazos en Santa Fe, cuando su padre era director del correo allí. Pero sabía que ese niño no era el Indio: me crucé con esa imagen hace tiempo, le pregunté al Indio y me dijo que no era él. O sea: el contacto existió, pero la foto no".

"A todos nos encantaría que la imagen fuese real, pero al menos los Solari no guardaron registro fotográfico. Quedará como materia de nuestra imaginación, lo cual no deja de ser apropiado. Pero, por favor, no digamos cosas que no son y le dan de comer a la gilada".

Este viernes, en el cumpleaños de Eva, el Indio no quiso dejar de homenajearla.