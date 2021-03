Cada vez que Indio Solari aparece en las redes sociales es motivo de agitación para los ricoteros. Y si lo que aparece es un tema nuevo la emoción sube aun más.

Con una letra dedicada a la "niña del frío" atraviesa el amor y el tiempo con su poesía única:

"Quise llevarte / Al astro elegido / Muerto quien sabe / Muerto quien sabe cuando / Pará mostrarte / Que desde allí / Aún no hemos nacido / Niña del frío / Aún.. Aún no hemos nacido / Cambiamos secretos / Por las playas esas noches / Vos no sabias / Que eran cuentos de invierno / Que yo no estaría con vos / Cuando la primavera / Pero en una canción perdida / Estarías conmigo / Por toda la vida / Niña del frío / Conmigo por toda mi vida

Como era de esperar, las redes le mostraron su devoción:

“@Indio_Solari_ok Que emoción ! Que maravilla !!!”— PAULO KABLAN on Twitter Link PAULO KABLAN on Twitter

“@Indio_Solari_ok Ufff, te escuché y Me largué a llorar como una boluda en el bondi! Qué estremecedora tu voz Indio, me llegás al corazón ❤”— Caciromi on Twitter Link Caciromi on Twitter

“@Indio_Solari_ok No te puedo explicar la movida de sentimientos que me genero cuando lo escuché, no puedo escucharlo sin llorar, sensacion de nostalgia felicidad, añoranza.un mar de sentimientos que solo los redondos y @Indio_Solari_ok causan en mi vida! Gracias graciass”— GRAN LADY👑 on Twitter Link GRAN LADY👑 on Twitter

“@Indio_Solari_ok Gracias tu voz nos acaricia el alma de los sufrientes,que te ncuentres bien vos y familia ¡Aquel abrazo!”— Frank on Twitter Link Frank on Twitter

“@Indio_Solari_ok Que hermosa interpretación! Vamos Indio de mi vida, carajo!”— Pablo Carba on Twitter Link Pablo Carba on Twitter

“@Indio_Solari_ok Cómo no tener un buen día si te desayunas con esta magia, gracias indio, que alegría escucharte!!”— Luzbelito on Twitter Link Luzbelito on Twitter

“@Indio_Solari_ok Cuanta nostalgia! Cuantos kilómetros , cuantos momentos, cuantas noches escuchando las canciones perdidas!”— Lucas 17 on Twitter Link Lucas 17 on Twitter