Andrea Prodan, el hermano músico y actor de Luca que vive en Córdoba, es muy activo en redes y constantemente revisita la obra de Luca, con fotos, datos y anécdotas.

Hace un par de días realizó un posteo sobre el hallazgo de un video en donde se ve a Luca, su hermano, en una escena de la película Roma, de Federico Fellini, famoso director italiano.

Y como le "pareció un increíble", por cómo llegó a sus manos, se comunicó con el cronista para contárselo. Aquí la voz del propio Andrea:

Fue así: durante la pandemia, Andrea estrenó su podcast de "El Baúl de Andrea", en donde revela música, anécdotas e intimidades de la familia Prodan.

En uno de esos episodios, el Prodan menor contó que trabajó con el director de cine Federico Fellini, y que Luca también "en las noches en que el director deambulaba por horas en la noche de Roma buscando personajes para sus películas".



Y entonces sucedió la magia de las redes, tal cuenta para Diario Registrado: "Un amigo de las redes, Javier Perone, me pasó el video, consultándome si ese sería que toca la flauta en la escena sería Luca... dudé pero enseguida reconocí a dos de sus amigas y lo confirmé. En las fotos que Luca me mandaba, y te comparto, tenía ese look, fue su etapa más hippie".



Escribe Andrea: "Fijate el collage este, en dónde él está en el centro y hay muchas caras, lo envió en una carta a Timmy McKern (el famoso amigo que le mostró fotos de Córdoba y lo convenció para que viaje a Argentina)... una de esas fotos recortadas es Timmy".



Entre audios y chats de redes sociales, Andrea cuenta: ''En su busqueda de retratar el nuevo fenómeno de los hippies, Fellini salió a filmar a los hippies en 'Roma', su nueva película, ahí por el 1971".

Y concluye: "Ahí aparece Luca brevemente tocando un flautín... rodeado de sus amigos, en las escaleras de la Piazza di Spagna".