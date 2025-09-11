La condena social en 2016 fue el punto de ruptura de Gustavo Cordera con una gran parte de la sociedad que dejó de verlo como un ídolo para cuestionarle incluso el contenido de sus canciones.

Con un aislamiento en Uruguay y un conqueteo con el pensamiento libertario, Cordera se mostró ante Pedro Rosemblat más reflexivo de lo que era tiempo atrás.

Al mismo tiempo, el golpe recibido por las críticas contundentes que se le vinieron encima hizo que se alejara de algunos grupos y organizaciones con las que hasta ese momento se sentía afín.

La entrevista completa

El excantante de Bersuit habló de todo, incluso de su actual vínculo con la banda.