Gran crossover: Felipe Barrozo, de Intoxicados, tocará en un homenaje a Los Redondos

Una Obra Redonda, homenaje multiartístico a Patricio Rey escrito y en el que actúa Fernando Casas, redactor de Diario Registrado, anunció en sus redes que en el show de este domingo 17 en The Roxy de Palermo, Felipe Barrozo, guitarrista que continúa el legado de Intoxicados, será su invitado.

El propio Felipe lo anunció en las redes del homenajes con un video: “De muy chiquito escucho Los Redondos. Hace un tiempo me invitaron a ver Una Obra Redonda y fue muy emocionante, por lo musical y el recorrido histórico. No es por halagar al pedo pero está muy buena, me encantó. Y ahora me invitaron a tocar unos temas”.

Barrozo cantará dos canciones, en una de ellas participará además en una escena que sucede en una esquina de barrio en la que actores cantan el tema más fogonero de Los Redondos.

Felipe Barrozo es el cuarto invitado al que convoca el homenaje en sus cuatro años de vida. Ya pasaron por su escenario Gloria Carrá, Lucas Solari -sobrino del Indio Solari que toca con él en Los Marzupiales- y el Beto Olguín, de Los Pérez García.

Así suena la banda de Una Obra Redonda

Hernán Bustamente se llama el cantante de la banda estable de la Obra, y ya hemos dado cuenta de su parecido a Solari en su registro de voz.

Cómo conseguir las entradas para la función de este domingo, para mayores de 7 años, con promo para chicos por la celebración del Día de las Infancias.