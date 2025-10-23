Germán Daffunchio mantuvo una entrevista con Lautaro Maislin por C5N, donde habló de la terrible situación que atraviesa el país a manos de Javier Milei.

El cantante de Las Pelotas habló de la salida de "un disco luminoso" más allá del "enojo con el sistema", expresó: "Está tu vida por delante".

"Es tratar de buscar una forma de salir de la oscuridad, porque todo lo que estamos viendo aporta para que uno esté oscuro y sin esperanza", sentenció el ex SUMO.

Daffunchio concluyó que "es horrible todo lo que está pasando" en la Argentina, y también "el mundo que estamos proyectando".