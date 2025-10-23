El país, hasta las pelotas
Germán Daffunchio de Las Pelotas: "Es horrible todo lo que está pasando"
El cantante de la mítica banda de rock nacional mantuvo una entrevista donde expresó su opinión por la realidad que atraviesa el país a la que catalogó de "horrible" al igual que la dirección en la que va el mundo.
Germán Daffunchio mantuvo una entrevista con Lautaro Maislin por C5N, donde habló de la terrible situación que atraviesa el país a manos de Javier Milei.
El cantante de Las Pelotas habló de la salida de "un disco luminoso" más allá del "enojo con el sistema", expresó: "Está tu vida por delante".
"Es tratar de buscar una forma de salir de la oscuridad, porque todo lo que estamos viendo aporta para que uno esté oscuro y sin esperanza", sentenció el ex SUMO.
Daffunchio concluyó que "es horrible todo lo que está pasando" en la Argentina, y también "el mundo que estamos proyectando".