Tras ocho años de ausencia, Linkin Park volvió a tocar en Argentina este viernes 31 de octubre en el Parque de la Ciudad de Villa Soldati, desplegando un show cargado de nostalgia y emoción.

La banda mostró una energía renovada con su vocalista Emily Armstrong. La cantante sorprendió al público con una entrada simbólica al aparecer vestida con la camiseta número 10 de Diego Maradona.

Ese gesto, que despertó una ovación y concretó un puente emotivo entre la banda y el público argentino, se hizo tendencia en las redes.