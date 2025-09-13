El ciclo conducido por Pedro Rosemblat, encendió una fuerte polémica y generó rechazo en sectores feministas, a partir de la entrevista a Gustavo Cordera.

El músico, que fue condenado socialmente en 2016 por sus declaraciones misóginas, aseguró en la entrevista con Rosemblat que "se sintió muy solo cuando lo condenaron".

Además, Cordera cuestionó a las organizaciones políticas que "se abrieron" tras el escándalo.