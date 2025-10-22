Alika se animó a denunciar a Fidel Nadal en vivo durante una entrevista con el canal de reggae Pelagatos, luego de que apareciera el cantante en la misma serie de charlas con el medio.

Por eso Alika le recriminó al conductor: "¿Por qué le siguen dando espacio a un golpeador y abusador de mujeres como es Fidel Nadal?".

Ante la sorpresa del entrevistador, Alika expresó: "Yo lo viví en carne propia, por eso te lo digo. Me parece una persona nefasta, que le ha hecho mal a la vida de muchas mujeres".

"En pleno 2025 seguimos dando la espalda a las mujeres que denuncian", dijo, considerando una contradicción que la escena reggae, que levanta las banderas de la justicia y la igualdad, no "empatice con las víctimas".

La primera acusación pública contra Nadal es de 2018, cuando su expareja Caro Alves lo denunció por acoso y agresiones. "Ayer viví una vez más una situación de mierda con mi ex pareja, que se cree mi dueño apareciendo en lugares donde siempre voy", contó en Facebook por aquel entonces.

"Él, queriéndome apoyar a la fuerza, diciendo que eso es lo que me gusta, o queriéndome besar, preguntándome si no quiero estar más con él", describió la horrible situación.