Va a dar la vuelta al mundo
Fito Paez agradeció al público después de presentar su Tiny Desk: "La música sin el otro no existe"
El rosarino se dio el lujo de hacer su presentación en este formato que ha sido un verdadero éxito.
Con una banda realmente fantástica y un repertorio finamente elegido, Fito Páez se convirtió en otro de los argentinos de protagonizar este formato conocido como Tiny Desk.
Nathy Peluso, Trueno, Nicki Nicole y Juana Molina, entre otros, fueron protagonistas de este ciclo, pero sin dudas a Catriel y Paco Amoroso les dio una proyección internacional que hasta ese momento no tenían.
Obviamente Fito Páez no necesita de esa difusión pero nunca viene mal abrir mercados nuevos, y lo cierto es que el resultado fueron 19 minutos de exquisita música.