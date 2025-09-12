El sábado pasado en su multitudinario show en Vélez, Lali Espósito sorprendió a sus seguidores, y al mundo del pop y del rock, al cantar Vencedores Vencidos, clásico de Los Redondos. 

En las redes, se armó un debate entre ricoteros, libertarios y rockeros sobre la fidelidad de la versión

Por caso, el posteo de Una Obra Redonda -homaneje teatral a Los Redondos- tuvo casi 600 mil vistas, 30 mil favs y más de mil comentarios. 

Una Obra Redonda on Instagram: "👑✌️La influencia de Los Redondos en la Cultura actual🔥 ❤️Vencedores Vencidos👑 @lali @unanochecualquierafm"

Este viernes, el propio Indio Solari compartió una historia con la versión de Lali, que ella se encargó en replicar

Fin de la polémica: el Indio Solari compartió en sus redes la versión de Lali Espósito de Vencedores Vencidos

Posdata: ya dijo Solari en la histórica conferencia de prensa de Olavarría en 1997 cuando el intendente de esa localidad suspendió un show de Patricio Rey basándose en una carpeta de inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires: "En los nervios de los jóvenes hay mucha más información del futuro que en la de tipos de nuestra edad… Estamos para escucharlos más que para bajarles línea". 