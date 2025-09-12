Fin de la polémica: el Indio Solari compartió en sus redes la versión de Lali Espósito de Vencedores Vencidos

El sábado pasado en su multitudinario show en Vélez, Lali Espósito sorprendió a sus seguidores, y al mundo del pop y del rock, al cantar Vencedores Vencidos, clásico de Los Redondos.

En las redes, se armó un debate entre ricoteros, libertarios y rockeros sobre la fidelidad de la versión.

Por caso, el posteo de Una Obra Redonda -homaneje teatral a Los Redondos- tuvo casi 600 mil vistas, 30 mil favs y más de mil comentarios.

Este viernes, el propio Indio Solari compartió una historia con la versión de Lali, que ella se encargó en replicar.