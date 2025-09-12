Fin de la polémica: el Indio Solari compartió en sus redes la versión de Lali Espósito de Vencedores Vencidos
Luego de la sorpresa que causó la interpretación de la joven artista del clásico de Los Redondos, en las redes se armó un debate entre ricoteros, libertarios y rockeros sobre la fidelidad de la versión. Este viernes, el Indio Solari le hizo un guiño a Lali en sus redes.
El sábado pasado en su multitudinario show en Vélez, Lali Espósito sorprendió a sus seguidores, y al mundo del pop y del rock, al cantar Vencedores Vencidos, clásico de Los Redondos.
Por caso, el posteo de Una Obra Redonda -homaneje teatral a Los Redondos- tuvo casi 600 mil vistas, 30 mil favs y más de mil comentarios.
Este viernes, el propio Indio Solari compartió una historia con la versión de Lali, que ella se encargó en replicar.
Posdata: ya dijo Solari en la histórica conferencia de prensa de Olavarría en 1997 cuando el intendente de esa localidad suspendió un show de Patricio Rey basándose en una carpeta de inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires: "En los nervios de los jóvenes hay mucha más información del futuro que en la de tipos de nuestra edad… Estamos para escucharlos más que para bajarles línea".