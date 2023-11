Ya se confirmó la gran lista de diversos artistas que participarán de Lollapalooza 2024, y como sucede todos los años, siempre hay una nueva sorpresa.

Este año las redes explotaron por la aparición de Cristian Castro entre las bandas que se presentarán por eso internet se llenó de memes.

Pero esto ya no sería una sorpresa. Sino que todos los años hay artistas “border” dentro del Line Up como lo han sido La Mona Jiménez, Diego Torres, León Gieco, que quizá no son los más acudidos por los jóvenes pero sí forman parte de este festival que se caracteriza por ser muy versátil.

Hace poco el artista fue también super viral luego de la versión que hizo Santiago Motorizado de su reconocido tema, ‘No podrás’.

Mirá los mejores memes que estallaron las redes en las últimas horas.