Cuando se juntan las generaciones
El video de Charly y Patricio Sardelli presenciando un show muy Stone ¡en su propia casa!
El mítico Charly García últimamente está más activo que nunca. Ahora se lo vio junto al cantante de Airbag presenciando el show de Bernard Fowler en La Fábrica y el video de ese momento se hizo viral.
Charly, más vigente que nunca. El histórico músico argentino ahora apareció en La Fábrica, la que era su propia casa y estudio, presenciando un tremendo show.
El icono de la música argentina presenció el recital de Bernad Fowler, el corista de los Rolling Stones, junto a Patricio Sardelli, cantante de Airbag.
Recientemente Charly fue noticia por una colaboración que anunció nada más y nada menos que con el mismísimo Sting, con un tema que va a ver la luz dentro de muy poco.
El video de ese momento se hizo muy viral en las redes sociales.