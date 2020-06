Delgado, débil, pero con el carisma intacto. Así se lo ve a Pau Donés en el video de 'Eso que tú me das': un tema dedicado a lo más lindo del mundo, la música.

Allí Pau Donés parece querer dejar como legado la alegría, el agradecimiento y la importancia por las cosas verdaderas de la vida.

Junto con el video, Donés escribió un texto muy sentido que expresa con mejores palabras esto que explicamos:



"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi".

El vocalista murió este martes luego de luchar incansablemente contra un cáncer de colon desde 2015. Pero, a pesar de su deteriorado estado de salud, nunca se rindió y logró grabar un último disco.

De ese disco, este tema cobra más importancia luego de su fallecimiento, aunque el cantante quizá inconscientemente estaba despidiéndose o por lo menos agradeciendo lo que la vida y la música le dieron.