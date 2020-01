El ex Redondos sigue muy activo en las redes. A una seguidilla de fotos propias y de sus músicos, le siguió este texto titulado 'La corta historia de Pico' (ver en galería).



El posteo

El texto: La corta historia de Pico

(Adoptado y perdido por mi familia)



Para aquella jornadas

Pico no era un buen ladero

Era un cazador escandaloso

y espantaba a las presas

Le reprochábamos con cierto desprecio

Hasta que un día para el otro

no lo vimos más

¿Qué fue de él? Retrocedo un poco en el tiempo...



Nadie de mi familia conoce los detalles

pero me contaron que fue falso niño prodigio

por un tiempito para un programa ómnibus de TV



Muy joven se mostró todavía enérgicamente

islamofobo y marchó a formar filas con las

milicias extremistas cristianas

Nunca nos dio explicaciones

A su regreso persiste en la bebida, inmoderado,

Aguardientes baratos, lo hace desde la mañana

para así "evitar la resaca"



Dos



Una noche entre copa y copa nos soltó

que había participado

en la mascacre de Sabra y Chatila

A pesar de su confesión donde no había ahorrado detalles

(sexo con mujeres agonizantes y aún muertas)



Así también, con la mirada extraviada

balbuceó algo sobre las parvas

de niños muertos

e incinerados con lanzallamas



A pesar de algunas pocas lágrimas en sus ojos

se le notaba un sentido... ¿cómo decirlo?

muy profesional de la muerte



Por esa época se decida a confirmar leyendas

indemostrabales y fuera de moda de los 60's

Y con la ayuda de un ghost writer

Escribe un libro que nunca llegó

a los anaqueles



El final lo tuvo incursionando

en el alpinismo extremo

Se sumó a una expedición con compañeros

milicianos

para alcanzar la cima de una montaña

de la que no daré el nombre!



Los atrapó una tormenta en el descenso

Murieron todos congelados



Pico ya no respiraba cuando su sangre se detuvo

y su cuerpo cristalizado

se rompió como un cascote



Una curiosidad, lo que devolvieron a la familia

cuando hubo certezas de su muerte

Una asquerosa colección

de dientes de oro