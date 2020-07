En diálogo con Bebe Contepomi para Mega 98.3, Alberto Fernández reveló el origen de "Person", canción homónima que le dedicó a quien fuera cantante de Los Súper Ratones, José Luis 'Person' Properzi, fallecido en 2015 tras luchar contra el cáncer.

Alberto y los Super Ratones se conocieron en 2002 durante un homenaje a Litto Nebbia en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde establecieron un fuerte vínculo al punto que en 2008 tocó la guitarra acústica para ellos en una canción titulada 'El Último Verano'.

"Es un tema triste, pero era la tristeza que tenía. Person era un chico maravilloso, y se nos fue tan joven que aún hablo y se me hace difícil hablar", dijo el presidente visiblemente emocionado.

"Un día me puse a arreglar mi oficina y encontré una caja de alfajores de Rosario. Adentro estaba lleno de temas. Yo compongo pero no sé escribir música y entonces dije 'Si yo me muero, nadie se enteró que lo hice'. Había canciones para mi hijo, para mis afectos, hablando con un amigo, Oscar Rivera, le conté y me dijo 'Grabémoslo'".

Para terminar el Presidente dejó un último pensamiento: "Espero que les guste, la verdad que ya entre Gustavo (Santaolalla) que me compara con Eric Clapton y vos (Bebe Contepomi) que me decís que esto es un lanzamiento discográfico, ya es mucho, nunca le pedí tanto a la vida".