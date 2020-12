Este es el texto que publicó el Indio este 25 de diciembre cerca de las 17.30:



"Creo en lo que fue dicho

-la historia es algo que nunca sucedió

escrita por alguien que no estuvo allí-



Me he transformado en uno de esos tipos

que no ves respirar

Me cansé de readaptarme

Me harté de enfrascarme en guerras viejas

Hoy, al amanecer, estuve largo rato

extrañando a mis perros muertos

Recordar es como robar...

Unos minutos después intenté

vencer la desilusión

Supongo que se me nota aunque nadie me lo diga

Mis palabras se han vuelto dósiles

Solo mis parrafadas, hostiles, todavía se lucen

acostumbradas a negar la esperanza"

El posteo del 24

“https://t.co/Zj3pacT9Zo”— Indio Solari Oficial on Twitter Link Indio Solari Oficial on Twitter

"Feliciades y buenaventura a todos y todas, les desean...", escribió Indio.

Y lo firmó con todos sus alias: Indio, DJ Martini, Míster, Cantante Tímido, El Capitán Bandera, El Payaso Jeringa, El Profesor..., JJ y El Ingeniero.