“Siempre tengo a mi lado a mi Dios”, “Mi Dios no juega dados quizás esté a mi favor”, “Un Dios nuevo mejor hecho bajo nuestro pulgar”, son algunas de las frases más logradas del Indio Solari sobre el tema.

Este 14 de febrero, lejos de publicar algo sobre el amor, el cantante sorprendió a sus seguidores con un texto sobre Dios. No parece una letra para canción sino más bien una prosa ¿poética?

El texto completo:

Yo repito, tú repites, él repite

El cuerpo humano, semejante en imagen al de Dios parece que está obsoleto

Un magazine de bellezas vaticanas

neuróticas y venenosas confirman



UN SOLO DIOS

UN SOLO CAMINO



LO QUE PUEDE INTERPRETARSE COMO



DIOS ESTÁ SOLO

TODOS LO ESTAMOS



Al Dios que creamos a imagen y semejanza nuestra le faltó claridad

No propició ni revelaciones ni epifanías



Desconfío de los seres que hablan poco

me recuerdan a los perros que no ladran

y nos muerden en silencio



Así las cosas, la sabiduría de la multitud

o el inmensurable sentido común no nos

participan de la distancia que existe

hoy entre el Rey de la CREACIÓN

y los trebejos mortales que fabricó con barro



Entonces este colegiado rebelde se ve obligado a hacer pública su mirada recordando que

La distancia más corta entre dos puntos es tu sueño

Dicen que Dios nos sueña a todos

Yo repito, tú repites, él repite



A todos!



Tranquilos, nadie en ese cielo nos considera más que unos tontos



Un solo Dios, un solo camino

Otro templo obsoleto