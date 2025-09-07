"Vencedores vencidos"
El momento en que Lali sorprendió a sus fans y versionó un clásico de Los Redondos
Durante su concierto en el estadio de Vélez y ante miles de personas, la popular artista interpretó un tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Lali Espósito volvió a dar que hablar este sábado con su show en el estadio de Vélez Sarsfield, no solo por el gesto viral vinculado a las coimas de Karina Miei, sino también por su interpretación de un clásico del rock nacional.
“Vencedores vencidos”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fue la canción que versionó ante la ovación de un público que la acompañó.
Con una impronta distinta a la original, pero respetando la fuerza del tema, Lali logró que el estadio completo entonará el popular tema de Los Redondos.