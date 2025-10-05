Antes de que Kendrick Lamar subiera al escenario, Catriel y Paco abrieron la velada musical para el público argentino que colmó el estadio de River.

En un tramo del concierto y sobre el escenario, Paco Amoroso le dejó un mensaje a los presentes. "Es un momento choto del país", afirmó en medio del show.

A pesar del contexto, el artista remarcó una cualidad que distingue a su público: "Los argentinos se caracterizan por ponerle huevo a todo", expresó, generando aplausos y aplausos de complicidad entre los presentes.