Charly García no para de sorprenderse con la gran cantidad de premiaciones que está recibiendo, y tampoco para de sorprender a sus seguidores por las novedades que viene dando a conocer desde el año pasado.

Recordemos que recientemente acaba de anunciar la salida de un tema en colaboración con el mismísimo Sting, que verá la luz en las próximas semanas.

Pero ahora la leyenda viva de la música Argentina fue reconocida por la Legislatura porteña por el disco que vio la luz durante 2024, La Lógica del Escorpión.

La iniciativa la llevó a cabo el legislador Juan Pablo O’Dezaille, de Unión por la Patria, quien en sus redes sociales explicó la moción por "enorme aporte de Charly a la cultura nacional y latinoamericana".

Por eso Charly mandó un mensaje de agradecimiento por este reconocimiento: "Quería agradecer a la legislatura por este premio que me honra mucho".

El reconocimiento llega semanas después de que el artista recibiera el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.