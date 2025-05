“Fotos @bourbontadeo”, escribió Indio en sus redes y publicó tres imágenes de la feroz represión del último miércoles en el Congreso en la que fue lastimado el Padre Paco.

Diario Registrado habló con Tadeo Bourbon, fotógrafo documental y fotoperiodista que trabaja “eventualmente” en La Nación y es colaborador de Revista Mu, de la cooperativa La Vaca.



Le preguntamos cómo llegaron sus fotos hasta los ojos de Solari: “No tengo relación con él. Me contactó un amigo suyo y me preguntó si no me molestaba. Que le gustaría publicar. Le dije que un gusto que las publique”.

Tadeo tiene 32 años, vive en Saavedra y cubre las marchas de jubilados “desde que empezaron a reprimir en 2024. Voy casi siempre”. Contó que lo hace “con dos colegas, Juan Valeiro y Lucía Prieto, con quiénes estamos haciendo un laburo más a largo plazo”.

¿Supongo que el caso de Pablo Grillo te zumbó el oído entonces?, preguntamos. “Es algo que realmente fue muy duro para todos los que estamos ahí cubriendo, no solo el reclamo de jubilados, sino también otras marchas”, contestó. Y concluyó: “Pero creo que se reforzaron los lazos de solidaridad entre nosotros desde que se reprime e intimida también a la prensa”.

Más fotones de Tadeo



Esta publicación contiene imágenes de la marcha de jubilados del miércoles 7. En sus redes hay un notable trabajo de fotoperiodismo y registro de otras manifestaciones. Y también retratos.