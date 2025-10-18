En sus últimas manifestaciones en redes, el Indio Solari compartió fotos de la represión a los jubilados de cada miércoles en el Congreso, y también estrenó una canción en la que habla de Patria, ratas y demonios.

Ahora, Carlos "Indio" Solari volvió a aparecer públicamente por medio de una entrevista con Gabriel Sued y Leandro Renou en Futurock.

El líder de Los Redondos y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado analizó la realidad del país, lanzó duras críticas al oficialismo y reflexionó sobre el rol de la política.

"Por más que me quiera hacer moderno y ver en eso alguna actitud especial o revolucionaria, no sabía ni qué carajo querían festejar", dijo sobre el recital que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena. Y agregó: "Cuando pasan esas cosas groseras, hay otras más peligrosas que quedan en segundo plano".

El artista cuestionó la situación económica y la pérdida de derechos: "El famoso pan y circo, acá hasta el pan te sacan, que no hay circo. Eso es una pérdida de energía inmensa", señaló.

Además, señaló que "hay un montón de gente que está penando en el país". En ese sentido, el Indio Solari resaltó que hay "una modificación en la manera en que el poder se muestra". "No creo en la rosca política, me parece una infamia", apuntó.