En el marco de la entrevista que brindó a Futurock, en la cual criticó al gobierno de Javier Milei, Carlos "El Indio" Solari expresó su apoyo a Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors.

"Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos, me gustan", afirmó.

Al ser consultado sobre la foto que los muestra juntos, y circula desde hace un tiempo en redes sociales, comentó que ya se han reunido en varias ocasiones: "A mí me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto".