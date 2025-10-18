Cariño mutuo
El Indio Solari habló de su encuentro con Riquelme y lo llenó de elogios: "Es un tipo con códigos"
El legendario artista destacó la honestidad y ética del presidente de Boca, más allá de los resultados deportivos. "Me parece un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos, me gustan", señaló.
En el marco de la entrevista que brindó a Futurock, en la cual criticó al gobierno de Javier Milei, Carlos "El Indio" Solari expresó su apoyo a Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors.
"Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos, me gustan", afirmó.
Al ser consultado sobre la foto que los muestra juntos, y circula desde hace un tiempo en redes sociales, comentó que ya se han reunido en varias ocasiones: "A mí me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto".