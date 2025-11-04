"Grabación en Luzbola", reza la publicación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la que aparecen imágenes de los integrantes de la banda y el Indio Solari, cantando.

El posteo es a casi un mes del próximo show de LFAA, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Aún ni Indio ni la banda anunció si se trata de un tema nuevo, o de una versión de un clásico que será estrenada en el recital de diciembre.

Y así reaccionaron los fanáticos: