"Grabación en Luzbola", reza la publicación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la que aparecen imágenes de los integrantes de la banda y el Indio Solari, cantando

El posteo es a casi un mes del próximo show de LFAA, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. 

Aún ni Indio ni la banda anunció si se trata de un tema nuevo, o de una versión de un clásico que será estrenada en el recital de diciembre. 

Y así reaccionaron los fanáticos:

