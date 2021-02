12 de marzo de 2016, el Indio Solari sale a escena en el hipódromo de Tandil y sorprende a las doscientas mil personas que lo fueron a ver al confersar que padece una enfermedad.

"Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo. Y es verdad. Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, ¡aquí estoy! Digo, hace rato que eso pasa. No me van a bajar del escenario así nomás. No hagamos una tarea de esto. Todo el mundo tiene algún conocido, algún pariente que tiene alguna enfermedad. A cada uno le toca. Ésta es la vida, la vida es así", dijo.

Salando las heridas, tituló su crónica Diario Registrado.

Después del silencio y la oscuridad, 'Nuestro amo juega al esclavo' atronó como nunca en un show que sería inolvidable. Además porque tuvo una lista de temas compuesta por 14 canciones de su etapa solista y otras 14 de Los Redondos.

Entre ellas, 'Esto es to-to-todo amigos", "Ella baila con todos" y "Las Increíbles Andanzas del Capitán Buscapina"; también "Barbazul versus el amor letal", que no pudo terminar porque desde el público arrojaron objetivos -y fue la canción elegida para comenzar el show del año siguiente en Olavarría-, "Rock para los dientes" y "La parabellium".

"Todos a los botes", la canción que subió sus redes hoy Solari en este impecable HD, fue la canción número 13 de 28. Desató esa locura que se puede ver en el video y también el enojo de Indio con alguien del público.

Fue el show en el que presentó como músicos estables a Martín Carrizo en batería y Fernando Nalé en bajo. Como todos aquel show fue inolvidable, porque entre tantas imágenes inolvidables, dejó esta.