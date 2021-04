El sábado por la noche, en el histórico show 'A los pájaros' que dieron Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (el streamming se saturó y la banda liberó el recital en su canal de You Tube tres horas después), el Indio Solari presentó dos canciones nuevas que este domingo compartió en sus redes con letra y todo.

Además, la estampita de Los Redondos sumó una versión de "Strangerdanger", de su último trabajo en estudio "El Ruiseñor, el amor y la muerte". A seguir disfrutando...

Rezando Solo



"Si rezo solo dios se aburre igual

Pero así , creo, me escucha mejor

Parece que en el cielo no se portan bien…

Se ensucian con su más feo resplandor

Y allí ésa fiel serpiente

La que jamás te miente

(La que se fue enroscando al puñal)

silba bajito

Custodia las mentiras que colgó

De aquel manzano en el edén mas cruel

…con su piel

No tengo ganas ya de rezar por mí!

Son las cosechas finales de un segador Que ya no mira el cielo Con aire desganado

Si sopla anillos de humo al rezar

Desde su barro Si rezo solo dios se aburre igual

Pero así, creo, me escucha mejor

Que ya no mira el cielo

Con aire desganado

Si sopla anillos de humo al rezar

Desde su barro

En la verdad de dios faltó claridad

Como en los sueños del feo Calibán que soy

Mis lujurias no son ingeniosas ya

(Desde un poster viejo me veo gritar)

y allí ésa fiel serpiente

La que jamás te miente

(La que se fue enroscando al puñal)

reza y aburre.



La otra es Encuentro con un ángel amateur

Su letra:

Empiezo por el final terminaré en el principio

Mis intereses quizas no fueron saludables

Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí

Solo seguir cantando…

La traición duele hacia atrás

(no sabes cuando comienza)

Un ángel sonso amateur me condenó al Paraíso

Solo me falta saber la fecha y el lugar y allí iré cantando…

Mis amores refugié en el arcón del amor propio

(al soberbio todo le es sufrido y muy aburrido)

Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí

Solo marchar cantando

Más de una vez me escuché decir

que en la resistencia está

todo el hidalgo valor de la vida

Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí

Solo esperar cantando…

Para volver a ver el show completo

A los pájaros - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado



Lista de temas:



1 – A los pájaros que cantan sobre las selvas de Internet

2 – Rock para el Negro Atila

3 – El templo de Momo

4 – El tesoro de los inocentes

5 – La piba de Blockbuster

6 – Te estás quedando sin balas de plata

7 – Adieu! Bye bye! Aufwiedersehen!

8 – Beemedobleve

9 – Semen-up

10 - La dicha no es una cosa alegre

11- La parabellum del buen psicópata

12 – Cruz diablo

13 – Un poco de amor francés

14 – Ramas desnudas

15 – Amok!Amok!

16 – Una rata muerta entre los geranios

17 – Héroe del Whisky

18 – Porque será que Dios no me quiere?

19 – Juguetes perdidos

20 – Había una vez

21 – Rock de las Abejas

22 – Quema el celo

23 – Pura suerte

24 – Un tal Brigitte Bardot

25 – Pabellón Séptimo

26 – To beef or not to beef

27 – Rezando solo

28 – Encuentro con un ángel amateur

29 – Mariposa Pontiac / Rock del País

30 – Flight 956

31 – Strangerdanger

32 – Ji Ji Ji