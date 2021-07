"Me gusta... pero este y algún otro reconocimiento (siempre desmesurados en su significado) me quitan la palabra. No creo haber hecho mucho más que unas cuántas canciones que gustaron, para dejarme llevar por el cariño de quienes resonaron con ellas. Te mando un fuerte abrazo", escribió en un posteo el Indio Solari. Y lo firmó así: "EL FALSIFICADOR DE FIRMAS".

Así, Solari agradeció a Una Obra Redonda, el colectivo artístico que creó un espacio ricotero en la plaza Etcheverry de Ramos Mejía -avenida Don Bosco y las vías- recuperada por los vecinos. Así se gestó la idea de hacer una escultura del Indio Solari para homenajear a Los Redondos

Y Una Obra Redonda recogió el guante y le dedicó otro posteo al Indio:

