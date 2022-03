Además de medios uruguayos y brasileños, el Indio Solari pocas veces fue entrevistado por medios de otros países. El cantante habló el fin de semana con el programa radial "El decálogo de Mariskal" de Mariskal Romero en Rock FM de España en el marco de gira de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al país ibérico a fines de marzo de este año.

Indio habló sobre sus canciones, su arte, Los Redondos y Los Fundamentalistas. Y también sobre su enfermedad y los medios hegemónicos.

“Lo mío han sido bandas de combate y no de entretenimiento. Toda esa filosofía que procede de la contracultura de los años 60 y que ha dejado una marca importante en la sociedad. No hablo del hipismo, en esa forma burda que se ha presentado al movimiento. Hablo de la política del éxtasis, no de una cosa partidaria”, declaró Solari.

Y sobre los medios, la estampita de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota disparó: “La gente ha sido desinformada siempre por los medios de todo lo que es popular y tiene un acento importante en su crítica social. A mi me ha tocado pelear en contra de eso porque cuando eres independiente no tienes más remedio y haces lo que puedes”.

Tour fundamentalista

Jueves 31 Marzo - Barcelona, Razzmatazz

Sábado 2 Abril - Palma de Mallorca, Es Gremi

Jueves 7 Abril - Madrid, Riviera

Viernes 8 Abril - Valencia, Repvblicca

Sábado 9 Abril - Málaga, Paris 15