Originalmente se programó el lanzamiento de su nuevo álbum Such Pretty Forks in the Road para el 1 de mayo, pero la pandemia de coronavirus lo pospuso.

Ahora, como parte de la presentación Alanis Morissette fue la invitada al show nocturno de Jimmy Fallon, y allí se lució su hija.

Morissette cantó el corte “Ablaze” desde la biblioteca de su casa con su hija en brazos, y ella no paró de hablar, moverse y quitarse los auriculares durante toda la presentación.

A pesar de los movimientos de su hija la actuación de Alanis fue impecable, acompañada por su banda que la siguió por Zoom.