El inolvidable baterista de Almendra, Tantor y Aquelarre entre otros grupos sufrió ayer un Accidente Cerebrovascular (ACV) que le ocasionó la muerte cerebral.

Emilio Del Guercio, quien fuera bajista de Almendra explicó: “Dicen que es irreversible, pero yo tengo esperanza de que no lo sea”, mostrando el estado crítico de su condición.

“Yo lo vi bien, a veces ves personas con cierto deterioro y es esperable que les pueda pasar una cosa así, pero en el caso de Rodolfo, de ningún modo. Estaba activo, incluso estaba tocando con su banda. No tengo motivo a qué atribuirlo, por ahí las cosas del cuerpo son así, uno no se da cuenta y pasan de un día para el otro, pero yo tengo esperanza de que sea algo que no revista la gravedad que dicen”, contó Del Guercio quien un mes atrás se había juntado con Rodolfo García.