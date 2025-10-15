Fabiana Cantilo volvió a sacudir las redes con un video que rápidamente se viralizó, por la imagen que difundió y por el mensaje de alto voltaje que dio a conocer.

En el video, la artista aparece utilizando un filtro que le deforma el rostro, mientras expresa su enojo y cansancio frente a las críticas: "Váyanse a la puta que los parió, soy muy sensible", disparó Cantilo en el comienzo de su mensaje.

Mostrando su hartazgo ante los comentarios negativos que recibe, agregó: "Quiero cantar los temas que no salen por la radio", aseguró, dejando entrever su intención de correrse del esquema comercial que domina la industria.

Además, apuntó contra lo que definió como "la empresa gigante donde solo escuchan los hits", en alusión a las plataformas o algunos medios.